Les nouveaux AirTags se lient à notre compte iCloud pour nous permettre de retrouver plus facilement nos objets perdus. Est-il possible de supprimer définitivement un AirTag de notre compte iCloud ? Bien sûir, c’est possible, et voici comment y parvenir.

En effet, il peut arriver que vous souhaitiez vendre votre AirTag à un tiers et dans ce cas il est évidemment nécessaire de supprimer l’association de l’appareil avec votre identifiant Apple. Ainsi, il n’y aura pas de confusion et cela permettra à l’acheteur de pouvoir associer l’AirTag à son compte iCloud.

La procédure de suppression de votre AirTag est très simple et ne nécessitera que quelques étapes :

Déverrouillez votre iPhone

Ouvrez maintenant l’application Localiser et allez dans l’onglet Objets

et allez dans l’onglet Dans cet onglet, faites défiler les différents objets et AirTags de la liste pour trouver celui que vous souhaitez supprimer

Maintenant, appuyez dessus et faites défiler l’écran jusqu’à l’élément en rouge Supprimer l’objet

Après avoir appuyé dessus, une bannière apparaîtra qui vous informera des conséquences de votre action

Appuyez sur le bouton Supprimer et confirmez à nouveau votre sélection dans le message suivant

En suivant ces quelques étapes simples, vous aurez facilement supprimé votre AirTag. L’appareil peut maintenant être à nouveau couplé avec un nouvel identifiant Apple.