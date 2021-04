Les deux premiers épisodes de la série The Mosquito Coast sont désormais disponibles sur Apple TV+.

Avec Justin Theroux, Melissa George et Logan Polish, The Mosquito Coast suit l’histoire d’Allie Fox, un inventeur brillant et idéaliste obstiné, qui entreprend un périlleux voyage à travers le Mexique avec sa famille pour échapper au gouvernement américain.

« Dans une histoire d’aventures à couper le souffle, l’inventeur paranoïaque et brillant Allie Fox emmène sa famille vivre dans la jungle, déterminée à construire une meilleure civilisation que celle qu’ils ont laissée derrière eux. Fuyant une Amérique embourbée dans le matérialisme et le conformisme, Fox espère retrouver une vie plus pure. Mais son expérience utopique prend une tournure sombre alors que ses obsessions conduisent la famille dans un danger inimaginable. »

Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles depuis d’aujourd’hui sur TV+, tandis que les autres seront publiés chaque semaine tous les vendredis.