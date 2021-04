Spotify a annoncé aujourd’hui une mise à jour pour iOS et Android qui introduit un onglet « Votre bibliothèque » repensé. Les nouvelles fonctionnalités incluent une nouvelle vue en grille, des filtres dynamiques, un meilleur tri et plus encore pour un meilleur accès à l’ensemble de notre musique et de nos podcasts.

Voici les principales nouveautés du nouvel onglet « Votre bibliothèque » :

Nouveaux filtres dynamiques pour vous aider à parcourir votre collection. Choisissez parmi un album, un artiste, une liste de lecture ou un podcast pour trouver les pistes audio que vous avez enregistrées. Donc, si vous êtes en déplacement, appuyez simplement sur le filtre « Téléchargé » pour voir tout votre contenu disponible hors connexion.

Meilleures options de tri. Choisissez d’afficher vos pistes par ordre alphabétique, par dernière lecture ou par nom.

Plus de contrôle et un accès plus facile à ce que vous écoutez le plus. Choisissez jusqu’à quatre listes de lecture, albums ou émissions de podcast à garder épinglé pour un accès instantané afin de pouvoir revenir rapidement à une liste de lecture particulière. Faites simplement glisser votre doigt vers la droite sur ces éléments pour afficher l’option « épingler ».

Utilisez la nouvelle vue Grille pour trier le contenu que vous avez le plus aimé, en affichant les couvertures d’albums, de listes de lecture et de podcasts.

Spotify affirme que la mise à jour sera lancée dans les prochaines heures, mais elle devrait être disponible pour tout le monde dans la semaine prochaine.