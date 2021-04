Apple a annoncé aujourd’hui que l’App Store proposerait des suggestions de recherche, une nouvelle fonctionnalité conçue pour vous permettre de trouver plus facilement ce que vous recherchez sur le store.

Les suggestions de recherche s’affichent automatiquement lorsque vous commencez à taper un nouveau mot dans la case appropriée de l’App Store. Par exemple, si vous tapez « Jeu », vous verrez des catégories spécifiques apparaître immédiatement en dessous comme « puzzle » ou « multijoueur ». Lorsque vous appuyez sur l’une de ces catégories, vous pouvez être encore plus précis en sélectionnant d’autres mots tels que « jeu de mots » ou « hors ligne », afin que vous puissiez trouver précisément le contenu que vous recherchez.

🗣 Introducing search suggestions on the App Store!

Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.

Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb

— App Store (@AppStore) April 29, 2021