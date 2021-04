La célèbre application Pixelmator Pro dédiée à la retouche photo est mise à jour avec des nouveautés très intéressantes.

Pixelmator Pro 2.0.8 offre une prise en charge complète des fichiers LUTs (ou Lookup Table), similaires aux filtres universels et aux préréglages qui changent l’apparence des images et des vidéos dans une grande variété d’applications. Une LUT est un ensemble d’instructions qui indique à une application comment changer les couleurs d’une image ou d’une vidéo, et Pixelmator Pro permet désormais aux utilisateurs d’importer des LUTs afin qu’elles puissent être appliquées aux images, comme s’il s’agissait d’un filtre standard.

Les LUTs ne peuvent généralement pas être modifiées, mais Pixelmator Pro peut utiliser l’apprentissage automatique pour les transformer en ajustements de couleur optimisés dans l’application. Les utilisateurs de Pixelmator peuvent simplement faire glisser et déposer une LUT pour l’appliquer ou naviguer avec des aperçus en direct. La mise à jour inclut également la possibilité de convertir les LUTs en ajustements de couleur.

Dans la version 2.0.8, les réglages de couleur peuvent également être exportés sous forme de LUT pour une utilisation dans Final Cut Pro et d’autres applications graphiques, vidéo et même 3D compatibles.

En outre, une collection intégrée de LUTs est disponible, allant de l’aspect cinématique aux LUTs de conversion en niveaux de gris, en passant par l’automatisation et la prise en charge de scripts pour l’application et l’exportation de ces fichiers.

Pixelmator Pro est une application universelle, elle fonctionne donc de manière native sur Mac M1 et Intel. L’application est disponible au prix de 43,99 €.