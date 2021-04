Avec l’iPad Pro et l’iMac M1, la nouvelle Apple TV 4K devrait également être disponible le 21 mai.

Jon Prosser a déclaré que les livraisons de la nouvelle Apple TV 4K sont prévues pour le 21 mai, les précommandes commençant officiellement demain 30 avril.

Rappelons que la nouvelle Apple TV 4K intègre la puce A12 Bionic, prend en charge le HDR et propose une télécommande Siri Remote entièrement renouvelée. Les prix restent inchangés par rapport au précédent modèle : 199 € en 32 Go et 219 € en 64 Go.