Marre du client iOS intégré pour la gestion de vos e-mails ? Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir « OnMail », une nouvelle alternative disponible sur iPhone et iPad.

Ce nouveau client de messagerie, actuellement disponible gratuitement sur l’App Store, met l’accent sur la question de la confidentialité. Cette nouvelle application est extrêmement rapide en termes de performances, tout en offrant une nouvelle interface rationalisée.

Les développeurs affirment qu’ils n’effectuent aucun type d’activité de suivi, un problème qui devient de plus en plus important avec le lancement d’iOS 14.5 et la nouvelle fonction de transparence de suivi. L’application propose un système anti-tracking intégré qui protège automatiquement vos messages, en essayant de respecter le concept de confidentialité dès la conception, toujours au centre du débat. Ce nouveau client offre également une compatibilité totale avec les fournisseurs de messagerie les plus populaires tels que Gmail, Yahoo, Outlook ainsi que bien sûr des services tels qu’Exchange.

Pour essayer cette nouvelle application, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur l’App Store, après tout, vous n’aurez rien à payer, même dans l’application (du moins pour le moment).

