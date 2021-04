La compagnie aérienne Delta fournira un iPhone 12 à chacun des 19 000 agents de bord afin d’améliorer l’expérience de voyage de tous les passagers.

Le projet, né en collaboration avec AT&T, permettra à tous les agents de bord de Delta de disposer d’un iPhone 12 avec des applications et des informations spécifiques sur le vol et les passagers individuels. L’une des applications utilisera la réalité augmentée pour évaluer plus précisément l’inventaire de la cabine, recevoir des mises à jour en temps réel et effectuer d’autres activités pendant le vol.

Delta continuera à travailler avec AT&T et Apple pour traiter d’autres cas d’utilisation afin d’améliorer le service en cabine.