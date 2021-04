D’après les dépositions de l’ancien chef logiciel d’Apple, Scott Forstall, dans l’affaire Epic vs. Apple, quelques détails intéressants ressortent sur les premiers mois de vie de l’iPhone et sur la relation entre Apple, Adobe et Flash Player.

Forstall a révélé qu’à un moment donné, Apple avait envisagé d’autoriser Adobe à intégrer Flash sur iOS, mais les résultats étaient « mauvais » malgré l’aide de certains ingénieurs de l’entreprise.

L’iPhone et l’iPod touch n’ont jamais pris en charge Flash, qui à l’époque – nous parlons de 2007 – était une technologie très populaire. Cela est devenu plus évident avec l’introduction de l’iPad, qui promettait de remplacer en quelque sorte l’ordinateur, mais n’était toujours pas compatible avec les sites Web construits en Flash.

Steve Jobs a déclaré publiquement qu’Apple n’avait jamais eu l’intention d’intégrer Flash sur iOS, car la société pensait que l’avenir était le HTML5 compte tenu de ses meilleures performances (et les faits lui ont donné raison). Cependant, selon Forstall, Adobe a essayé de travailler sur une version Flash pour iPhone et iPad avec le consentement d’Apple, mais les performances n’étaient pas au rendez-vous. Dès lors, Apple n’a plus jamais envisagé cette hypothèse.

« Nous n’avons pas exclu Flash. Nous avons essayé de faire fonctionner Flash. Nous avons aidé Adobe. Nous étions vraiment intéressés. J’ai pensé que si nous pouvions aider à le faire fonctionner, ce serait génial. Flash était un tel problème parce que la façon dont il se connectait aux systèmes était un cauchemar de sécurité sur Windows et Mac également. Et lorsque nous l’avons exécuté sur iOS, les performances étaient tout simplement épouvantables et ne seraient jamais en mesure de garantir une valeur ajoutée pour le consommateur. »

Adobe Flash a été officiellement arrêté plus tôt cette année car Adobe a abandonné la prise en charge sur tous les navigateurs Web.