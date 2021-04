Dans le cadre d’une enquête sur le domaine des magasins d’applications Apple et Google, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a demandé aux deux géants de la technologie d’offrir aux utilisateurs plus de choix en matière d’applications préinstallées.

L’ACCC a exprimé des inquiétudes concernant la gestion par Apple et Google des applications préinstallées. Plus précisément, l’organisme note que les deux sociétés, qui partagent un duopole de systèmes d’exploitation mobiles, favoriseraient leurs applications par rapport aux logiciels tiers concurrents.

« Les consommateurs doivent avoir plus de choix en étant en mesure de modifier toute application par défaut préinstallée sur leur appareil qui n’est pas une fonctionnalité principale du téléphone. Cela donnerait aux consommateurs plus de contrôle pour choisir l’application qui répond le mieux à leurs besoins. Cela favoriserait également une concurrence accrue sur le marché des applications. »

Les soi-disant « écrans de choix » pourraient être une solution potentielle. Sur Android, cette fonctionnalité est déjà présente, mais elle offre uniquement aux utilisateurs la possibilité de choisir des moteurs de recherche et des navigateurs alternatifs. En Australie, cependant, cette fonctionnalité pourrait être étendue pour inclure d’autres applications préinstallées.

En Russie, Apple met en œuvre des fonctionnalités similaires pour se conformer à la législation locale, mais uniquement avec des applications approuvées par le gouvernement. Toutefois, pour tous les autres utilisateurs d’iOS 14, à partir de l’application Réglages, vous pouvez modifier le navigateur par défaut du système, l’application de messagerie et le moteur de recherche.

L’ACCC a également trouvé des écarts dans les deux boutiques d’applications liées aux restrictions sur la capacité des développeurs d’accéder aux données des utilisateurs d’applications, au processus d’examen des applications et à la résolution des litiges. Ils s’inquiètent également des informations qu’Apple et Google pourraient exploiter pour créer de meilleures applications qui surclassent la concurrence.

Ce rapport fait partie d’une enquête plus large sur les services numériques par l’ACCC.