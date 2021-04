Deadline rapporte qu’Apple a signé un accord pour créer un podcast axé sur les icônes de la culture pop Siegfried & Roy. Ce sera l’une des premières offres de podcast originales et exclusives d’Apple.

Le podcast Siegfried & Roy sera exclusif à l’application Apple Podcasts et intervient à un moment où Apple fait pression pour un contenu de podcast original. À l’heure actuelle, Apple a déjà « The Zane Lowe Podcast Series » et des podcasts dédiés à des émissions de télévision originales comme « For All Mankind », mais jusqu’à présent, les offres exclusives sont loin derrière la concurrence. Apple a également récemment signé un accord pour «The Line», un podcast policier qui accompagnera la série Apple TV+ du même nom.

Siegfried & Roy, en revanche, sera exclusivement une expérience audio et n’aura pas de programme de télévision d’accompagnement. Le podcast a été créé par le réalisateur Steven Leckhart, connu pour « Challenger: The Final Flight » et « What’s My Name: Muhammad Ali ».

Qui sont Siegfried & Roy ?

Siegfried & Roy, pour ceux qui ne les connaissaient pas, étaient deux illusionnistes, dompteurs, et artistes qui travaillaient avec des lions blancs et des tigres, organisant des spectacles au Mirage Resort and Casino de Las Vegas.

En 2003, Roy Horn a été attaqué par un tigre blanc nommé Montecore, qui l’a gravement et définitivement blessé. De plus, il a eu un accident vasculaire cérébral qui a réduit ses capacités motrices et verbales. Horn a affirmé à l’époque que Montecore avait tenté de sauver sa vie en le traînant hors de la scène où il se produisait, mais selon d’autres dompteurs, Horn avait mal géré le tigre. Le spectacle Mirage a finalement été fermé et les deux se sont retirés.

La série de podcasts fournira un regard en profondeur sur Siegfried & Roy, parlant des « illusions qu’ils ont créées, de l’empire qu’ils ont construit et de ce qui s’est réellement passé la nuit où un tigre a mis fin à son règne ».