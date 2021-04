Cinq nouveaux acteurs rejoignent le casting de la prochaine série Apple TV+ intitulée « The Last Days of Ptolemy Grey » avec Samuel L. Jackson, une série adaptée du roman du même nom de Walter Moseley.

Selon Variety, le casting principal comprend Walton Goggins (« Justified »), Omar Miller (« Ballers ») Marsha Stephanie Blake (« I Am Your Woman »), Damon Gupton (« Black Lightning ») et Cynthia Kaye McWilliams (« Coyote » « ). Goggins et Miller ont tous deux travaillé sur la sitcom de CBS « The Unicorn ». De plus, Goggins et Jackson ont déjà joué ensemble dans « The Hateful Eight » de Quentin Tarantino.

Dans « The Last Days of Ptolemy Grey », Goggins jouera le Dr Rubin, tandis que Blake jouera Niecie, la mère du petit-fils de Grey. Gupton jouera le mentor d’enfance de Grey, Coydog, et McWilliams incarnera la deuxième épouse de Grey, Sensia. Enfin, Miller jouera Reggie Llyod, l’arrière-petit-fils de Grey.

Samuel L. Jackson joue Ptolemy Grey, un homme de 91 ans atteint de démence. Grey a l’occasion de récupérer brièvement ses souvenirs et profite de ce temps précieux pour tenter de résoudre le mystère de la mort de son arrière-petit-fils survenu lors d’une fusillade.

La série arrivera bientôt sur TV+, bien qu’aucune date ne soit encore arrêtée.