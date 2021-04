En attendant le début de l’essai prévu pour le 3 mai, Epic Games a publié les déclarations de plusieurs dirigeants d’Apple, tels que l’actuel chef d’iTunes Eddy Cue et l’ancien directeur de l’ingénierie logicielle Scott Forstall.

En tant que personne impliquée dans l’App Store depuis sa création, Eddy Cue s’est vu poser de nombreuses questions sur le fonctionnement de la plate-forme et si Apple a déjà envisagé d’ouvrir iMessage aux utilisateurs d’Android. « À l’époque, je pense que nous aurions pu créer une version d’iMessage sur Android qui fonctionnait avec iOS », a déclaré Cue. En 2013, Cue lui-même a envoyé un message à d’autres dirigeants d’Apple pour leur recommander de créer une version officielle d’iMessage pour Android.

D’autres chez Apple, comme Phil Schiller, étaient opposés à ce portage car il n’y avait pas de stratégie claire sur la façon d’amener les utilisateurs d’Android à utiliser iMessage : « J’ai peur qu’iMessage sur Android ne serve simplement à supprimer un obstacle pour les familles utilisant des iPhone et qui donnent à leurs enfants des téléphones Android ». Cependant, Cue n’était pas d’accord avec cette thèse et a poussé à poursuivre le projet, sans toutefois trouver le soutien d’autres cadres.

Epic Games a également demandé à Cue comment Apple avait proposé une commission de 30%: « Il n’y avait vraiment aucun type d’App Store à gérer à ce moment-là, alors Apple a dû utiliser d’autres méthodes de distribution comme guide. Nous voulions que ce soit peu coûteux par rapport à tout ce que les développeurs d’applications avaient connu auparavant avec la distribution physique, dont les taux atteignaient 40 à 50% ».

Les avocats d’Epic ont tenté de convaincre Cue d’expliquer s’il y avait eu des discussions spécifiques sur la répartition des 30%, comme les coûts du SDK, mais Cue a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de calcul précis des dépenses engagées. D’Apple:

« Bien sûr, nous surveillons nos dépenses et quels sont les coûts de gestion à différents points et à différents endroits et dans différentes parties de la plate-forme. Je suis donc sûr qu’il y a des gens qui examinent les coûts et les dépenses pour déterminer certains chiffres. Puisque nous parlons maintenant de la commission de 30% et que nous justifions ce chiffre, non, je ne me souviens pas d’avoir eu une telle conversation. »

On a ensuite demandé à Cue si la décision d’Epic d’introduire sa propre méthode de paiement direct dans l’application Fortnite avait conduit à des vulnérabilités de sécurité sur l’iPhone, pour une question qui se rapporte directement à l’argument d’Apple selon lequel les achats. sûr. « Je ne me souviens de rien », a déclaré Cue.

Parmi les autres sujets de conversation figuraient les applications frauduleuses qui ont arnaqué les clients, la possibilité d’avoir des applications Web sur Apple Arcade et si des méthodes de paiement telles que les cartes de crédit ou PayPal pourraient introduire des vulnérabilités matérielles dans l’iPhone, ce que Cue a déclaré non. possible.

Quant à Scott Forstall, les questions d’Epic se sont concentrées sur le développement de l’iPhone d’origine et de son système d’exploitation, qui était initialement basé sur OS X. Les avocats d’Epic voulaient savoir si Apple envisageait d’avoir une plate-forme logicielle ouverte pendant le développement iOS, tout comme OS X.

« Cette question particulière est un excellent exemple où la spécificité compte. Certains dirigeants d’Apple ont pensé que nous ne devrions jamais libérer la possibilité pour des tiers d’exécuter des applications compilées en natif.

Certains dirigeants pensaient que nous ne devrions avoir que des applications Web, puis des sites Web fonctionnant avec des normes Web dans le navigateur de la plate-forme. Il y avait des cadres qui pensaient que nous devrions avoir un modèle hybride de certaines technologies Web et de certaines compétences natives. Et puis il y avait les dirigeants qui pensaient que nous devrions fournir une plate-forme pour que des tiers puissent créer des applications entièrement natives. »

Steve Jobs faisait partie de ceux qui pensaient initialement qu’iOS ne devrait jamais être ouvert aux applications tierces, et Forstall a déclaré qu’il était le plus explicite en demandant l’ouverture d’un App Store. « C’est une discussion que Steve et moi avons eue à plusieurs reprises, de manière passionnée ».

Forstall a parlé des applications natives et des applications Web, ce qui est intéressant car l’un des arguments de défense d’Apple est que les développeurs peuvent toujours créer des applications Web sur les iPhone. Forstall a déclaré qu’avec l’iPhone d’origine, Apple avait créé ses propres applications natives qui fonctionnaient mieux que les applications Web : « Nous pourrions dire en utilisant l’iPhone qu’elles n’étaient pas aussi puissantes que les applications intégrées ».

« Bien qu’il y ait eu des arguments que les gens pouvaient faire valoir pour utiliser les technologies Web comme seul moyen d’offrir des applications tierces, mon expérience était très claire : ces applications n’allaient pas être aussi bonnes que les applications natives et je voulais avoir le meilleur possible pour la plateforme. »

Forstall a également couvert des sujets tels que le jailbreak, la préoccupation d’Apple pour les virus et les logiciels malveillants avec l’ouverture à des applications tierces, les premiers litiges avec Facebook sur les liens vers des applications Web et une mention de Steve Jobs qui avait initialement déclaré que l’App Store n’était pas conçu pour faire de l’argent.

La défense d’Apple

Apple a de nouveau contesté les allégations d’Epic selon lesquelles la société utilise des pratiques monopolistiques pour empêcher la concurrence sur ses plates-formes. Apple affirme que 100 milliards de dollars ont déjà été investis pour soutenir l’App Store et l’écosystème iOS, car la plate-forme est une caractéristique clé de l’iPhone et de l’iPad. Cela comprend des investissements pour assurer la sécurité des utilisateurs, qui peuvent faire confiance aux applications disponibles sur le magasin.

Pour contrer les critiques sur le taux de commission que les développeurs doivent payer à Apple, la société a révélé que 83% des applications et 76% des jeux disponibles sur l’App Store sont entièrement gratuits, de sorte qu’ils ne paient aucune commission à Apple.

Richard Schmalensee, l’un des experts économiques choisis par Apple pour témoigner, estime que les transactions de jeu sont confrontées à des conditions de concurrence différentes de celles des transactions pour les applications d’autres catégories. L’expert estime également que le modèle économique de l’App Store n’en fait pas un leader sur le segment des jeux numériques. Par exemple, la part d’Apple sur le marché des transactions de jeux numériques se situe entre 23,3% et 37,5%, certainement pas un monopole.

Pour Daniel Rubinfeld, l’iPhone et iOS ont déjà été conçus avec la sécurité à l’esprit, c’est pourquoi la société n’autorise pas les utilisateurs à charger des applications en dehors de l’App Store. L’économiste dit que c’est ainsi que la plate-forme fonctionnait depuis le début, bien avant que l’iPhone n’ait une forte position sur le marché.

D’autres experts choisis par Apple affirment que, contrairement à ce que prétend Epic, l’App Store et l’iPhone sont en concurrence avec d’autres smartphones, tablettes, PC et même consoles de jeux. Ils ont également montré que la plupart des utilisateurs de l’App Store ont également accès à au moins un appareil à partir d’une autre plate-forme, ce qui suggère qu’ils peuvent toujours accéder à d’autres applications qui ne sont pas disponibles sur iOS. De plus, tout joueur Fortnite peut utiliser Safari (ou Chrome) pour acheter la devise du jeu Fortnite, « V-Bucks », puis l’utiliser sur le jeu iPhone.

Fait intéressant, Apple souligne que seule une petite fraction des revenus de Fornite provenait d’iOS, car le jeu est disponible pour plusieurs plates-formes. Le modèle multiplateforme a de nouveau été mentionné pour rappeler qu’Apple permettait aux joueurs iOS d’interagir avec d’autres utilisateurs et même d’accéder aux articles achetés sur d’autres appareils.

Un expert en sécurité a ensuite évoqué le fait que l’ouverture à des boutiques tierces augmenterait considérablement les applications frauduleuses, désormais présentes sur l’App Store de manière limitée : « L’introduction de boutiques d’applications tierces pour iOS réduirait la sécurité et la fiabilité d’iOS, comme en témoignent les cas de Google et les statistiques indiquant que les magasins d’applications tiers hébergent 99,9% des logiciels malveillants mobiles découverts. En outre, il n’y a aucune garantie que tous les App store tiers s’engagent à assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs et ont l’intention d’atteindre ces objectifs de sécurité, en particulier si ces normes se font au détriment de l’efficacité et des revenus ».