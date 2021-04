Apple a partagé la première bande-annonce de la série « Physical » qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

Situé dans le San Diego idyllique et ensoleillé des années 1980, Physical est une série de comédie noire avec des épisodes d’une demi-heure qui suit l’histoire de Sheila Rubin, une femme au foyer troublée et apparemment modérée qui soutient les aspirations politiques de son mari brillant et controversé. Mais à l’intérieur de la maison, Sheila a sa propre vision drôle et légèrement sombre de la vie, qu’elle révèle rarement. Elle est également aux prises avec une série de démons personnels liés à son image de soi, du moins jusqu’à ce qu’elle trouve un soulagement dans la solution la plus improbable : le monde de l’aérobic.

Au départ, elle n’est passionnée que par l’exercice lui-même, mais le véritable voyage de Sheila vers l’émancipation commence lorsqu’elle découvre un moyen de combiner cette nouvelle passion avec une technologie de cassette vidéo prometteuse, démarrant ainsi une entreprise révolutionnaire.

La série raconte la transformation d’une femme au foyer étouffée et négligée capable seulement de soutenir son mari en une force économique puissante et sûre d’elle-même, tandis que Sheila devient progressivement une figure que nous prenons aujourd’hui pour acquise, mais qui à l’époque était complètement révolutionnaire : un lifecoach féminin.

Physical sera disponible à partir du 18 juin sur TV+. La série a été créée par Annie Weisman. Rose Byrne jouera Sheila Rubin, tandis que Rory Scovel jouera son mari Danny.