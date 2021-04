Time Magazine a publié sa liste annuelle des « 100 entreprises les plus influentes ». Le classement de cette année est divisé en différentes catégories et Apple ne pouvait certainement pas ne pas en faire partie.

Time place Apple dans la catégorie « leader » de sa liste des 100 entreprises les plus influentes et met en lumière son trimestre record des fêtes de fin d’année 2020, ainsi que les importantes ventes de Mac et iPad pendant la pandémie. Time souligne également le passage à la 5G avec la gamme iPhone 12, le lancement d’Apple Fitness+ et l’arrivée du Mac M1.

« Pendant la période des fêtes, Apple a généré un montant record de 111 milliards de dollars, en partie grâce à l’augmentation du travail à distance et de la scolarisation, ce qui a entraîné une forte augmentation des ventes de Mac et d’iPad. Et ce n’est qu’une des façons dont la société dirigée par Tim Cook, à Cupertino, en Californie, a pu défier 2020, bouleversant à la fois la concurrence et ses partenaires. Entre autres mesures, il a lancé une nouvelle gamme de Mac avec des puces fabriquées par Apple, ce qui conduira progressivement à l’abandon des processeurs Intel.

En outre, elle a annoncé de nouveaux modèles d’iPhone qui ont rattrapé la concurrence avec la prise en charge de la 5G et des services ajoutés comme Apple Fitness+ pour aider les gens à faire de l’exercice à l’intérieur. »

Time mentionne également les problèmes antitrust de la société et le travail d’Apple dans de nouvelles catégories de produits, telles que les futurs appareils AR/VR et l’Apple Car.

Le classement Time100 ne classe pas toutes les entreprises de haut en bas, mais met en évidence celles qu’elle considère comme les plus influentes dans cinq catégories différentes. Vous pouvez consulter la liste complète à cette adresse.