Au cours de la première année et demie de vie, Apple TV+ a proposé plusieurs films de haut niveau. L’entreprise a donc décidé de les promouvoir davantage dans une nouvelle vidéo.

The Banker, Palmer, Cherry, Greyhound et les autres films disponibles ont été très appréciés par les abonnés. Avec le lancement de Palmer, la société a connu le meilleur week-end de son histoire en termes de visionnaires sur Apple TV+, comme avec le documentaire très acclamé Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. Une nouvelle vidéo fait la promotion des meilleures productions TV+, naturellement dans le but d’attirer de plus en plus d’utilisateurs vers le service Apple.

Dans la vidéo, nous trouvons également Wolfwalkers, nominé sans succès pour un Oscar. Quel film Apple avez-vous préféré ? Aujourd’hui, après plusieurs mois d’activité, nous pouvons certainement reconnaître la grande qualité des productions d’Apple, désormais également présentes en quantités importantes.