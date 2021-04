La nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi oblige les développeurs à demander à l’utilisateur l’autorisation d’activer le suivi publicitaire. Cette fonctionnalité a été beaucoup discutée ces dernières semaines et Craig Federighi est de retour pour prendre la parole pour sa défense.

Hier soir, Apple a officiellement publié la version finale d’iOS 14.5, introduisant la fonction de transparence de suivi. Craig Federighi s’est entretenu avec le Wall Street Journal à propos de cette nouvelle fonctionnalité et de son impact sur le monde de la publicité. Le manager a évidemment mis l’accent sur le contrôle que l’entreprise souhaitait donner à ses utilisateurs, offrant la possibilité de choisir d’être suivi par les développeurs.

« Nous voulons simplement donner le choix aux utilisateurs. Ces appareils font partie de notre vie et contiennent tellement de ce que nous pensons, où nous avons été et avec qui nous avons été que les utilisateurs méritent et doivent avoir le contrôle de ces informations. La maltraitance peut être dérangeante et dangereuse. »

Malgré un lancement retardé, grâce à la nécessité pour les développeurs de s’adapter à ce grand changement, la firme de Cupertino n’a jamais douté de la bienveillance de cette fonctionnalité.

« La perplexité de certains ne nous a pas surpris mais en même temps nous étions tout à fait convaincus que c’était la bonne chose. Les gens ont leur propre sens de la vie privée et leurs propres idées sur son importance. »

L’interview complète est disponible en version complète sur le WSJ. Comment allez-vous gérer les applications tierces ? Allez-vous leur refuser le suivi ou ferez-vous des choix différents ?