Lors d’une réunion privée en 2019, Tim Cook a exhorté le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de supprimer toutes les informations utilisateur que son entreprise avait collectées à partir d’applications tierces.

La rencontre entre les deux PDG s’est déroulée en marge d’une réunion informelle entre plusieurs responsables technologiques à Sun Valley, Idaho. Selon le New York Times, Tim Cook et Mark Zuckerberg se sont rencontrés en privé pour parler également du scandale Cambridge Analytica qui affectait Facebook à l’époque, coupables d’avoir partagé les informations de plus de 50 millions d’utilisateurs sans autorisation.

Au cours de leur rencontre, Zuckerberg a demandé à Cook comment il allait gérer la situation. La réponse du PDG d’Apple ? Supprimez dès que possible toutes les informations utilisateur collectées par des applications tierces. Zuckerberg a été surpris par la réponse de Tim Cook, car le modèle commercial de Facebook était et est constitué de données utilisateur utilisées pour diffuser des publicités personnalisées. Zuckerberg lui-même a interprété la réponse de Tim Cook comme « votre entreprise n’est pas viable si elle est basée uniquement sur les données des utilisateurs ».

Depuis, la tension entre Apple et Facebook a augmenté d’année en année, atteignant un pic ces derniers mois en raison de la transparence du tracking qui est intégré dans iOS 14.5.