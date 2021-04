Le premier épisode de la deuxième saison de Trying arrivera sur Apple TV+ une semaine plus tard que prévu.

La deuxième saison de la série humoristique arrivera le 21 mai, une semaine plus tard que la date précédemment annoncée par Apple.

TV+ a confirmé la nouvelle date avec un tweet qui anticipe la deuxième saison de Trying et une vidéo qui montre quelques scènes avec les deux principaux protagonistes, Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall).

Nikki has been trying to prepare for adoption. But does anyone ever really feel like a grown up? #Trying Season 2 launches May 21 on Apple TV+ pic.twitter.com/S1UaXBc9en

— Apple TV (@AppleTV) April 24, 2021