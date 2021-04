Après avoir démystifié toute fusion entre l’iPad Pro et le Mac, les dirigeants d’Apple ont publié une nouvelle interview pour expliquer certaines des décisions de conception prises pour la nouvelle tablette.

L’iPad Pro 2021 utilise un écran mini-LED sur le modèle 12.9, intègre un processeur M1 et apporte d’autres améliorations matérielles. Le directeur marketing d’Apple, Greg Joswiak, et le directeur du matériel, John Ternus, ont expliqué pourquoi la société avait apporté ces modifications sur ce nouvel iPad.

« Nous avons toujours essayé d’offrir le meilleur affichage », a déclaré Ternus à TechCrunch. « Nous avons commencé avec le meilleur écran sur ce type d’appareil et l’avons rendu encore meilleur, car c’est ce que nous faisons et c’est pourquoi nous aimons venir travailler tous les jours : faire le prochain grand pas ».

À propos du SoC M1, Joswiak a répondu à la question sur la stratégie agressive de spécification de produit d’Apple : « C’est en repoussant les limites que nous pouvons créer cet espace pour que les développeurs viennent le remplir. »

Citant le manque d’applications créatives pour le premier iPad Pro et les nombreuses alternatives disponibles aujourd’hui, Joswiak ajoute : « Parce que nous avons créé cette puissance de calcul, nous avons créé cette performance et, en passant, vendu un grand nombre d’iPad, c’est une bonne combinaison pour que les développeurs viennent en profiter. Il y a suffisamment de clients et les performances sont suffisantes pour créer quelque chose de bien. Nous créons plus d’espace pour les performances que les développeurs sauront comment utiliser ». Ternus a ajouté que la puce M1 de l’iPad Pro est la même que ses homologues Mac. « L’iPad Pro a le meilleur Apple Silicon que nous fabriquons ».

Concernant la fonction Center Stage pour la visioconférence, Ternus l’appelle « l’un des exemples de la façon dont nous aimons faire les choses qui découlent de la façon dont nous sommes capables de combiner le matériel et le logiciel de la bonne manière. Donc, bien sûr, la caméra est le protagoniste principal, mais le SoC et les algorithmes associés à la détection de personne, au panoramique et au zoom le sont aussi ».