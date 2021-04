La saga bien-aimée Warhammer revient sur l’App Store avec un nouveau titre « Warhammer 40,000: Mechanicus » qui promet une grande action.

Dans ce nouveau chapitre disponible sur iPad, vous devrez prendre le contrôle de l’Adeptus Mechanicus, une armée technologiquement avancée. En tant que Magos Dominus Faustinius, vous devez diriger l’expédition vers la planète nouvellement redécouverte Necron of Silva Tenebris. Vous devrez personnaliser votre équipe, gérer les ressources, découvrir une technologie oubliée depuis longtemps et contrôler chaque mouvement de votre armée. Le titre propose une phase de combat stratégique et engageante, mettant de nombreuses armes et compétences à votre service pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. Chaque décision déterminera les missions futures et décidera du sort des troupes sous votre commandement dans les plus de 50 missions disponibles.

Le titre nécessite iPadOS 13 ou version ultérieure et est disponible en téléchargement au prix de 12,99 euros.

