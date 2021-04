Apple TV+ a annoncé « 1971: The Year That Music Changed Everything », une série documentaire qui explorera les histoires des musiciens et des sons qui ont façonné la culture et la politique de 1971.

« 1971: The Year That Music Changed Everything » fournira un aperçu détaillé des artistes et des chansons les plus emblématiques que beaucoup écoutent encore 50 ans plus tard, y compris des chansons d’Aretha Franklin, The Rolling Stones, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed et bien d’autres.

« Une immersion profonde et engageante pleine de séquences d’archives et d’interviews, « 1971: The Year That Music Changed Everything » montrera comment les icônes musicales de l’époque ont été influencées par les marées changeantes de l’histoire ; et, à son tour, comment les artistes ont utilisé leur musique pour inspirer l’espoir, le changement et la culture autour d’eux. »

La série documentaire en huit parties sera présentée le 21 mai sur Apple TV+, grâce à la production de Mercury Studios et On The Corner Films (Universal Music Group).