La nouvelle télécommande Siri Remote de l’Apple TV 4K est dépourvue non seulement de la puce U1, mais également de certains capteurs tels que l’accéléromètre et le gyroscope.

Cette nouvelle télécommande Siri (également compatible avec les anciennes Apple TV) est très différente de son prédécesseur, avec un corps en aluminium et un pavé tactile qui remplace le trackpad en verre pour naviguer dans l’interface tvOS. Apple a également ajouté un bouton d’alimentation et un bouton de sourdine, ainsi que déplacer le bouton Siri sur le côté droit de la télécommande.

On savait déjà que la Siri Remote 2021 ne prend pas en charge la puce U1 et l’application Localiser, il n’est donc pas possible de la rechercher en utilisant la plateforme Apple. De plus, la nouvelle télécommande est également dépourvue d’autres capteurs tels que l’accéléromètre et le gyroscope, malgré les rumeurs qui ont précédé sa présentation.

Comme indiqué par Digital Trends, la télécommande Siri fournie avec la nouvelle Apple TV ne dispose pas de ces deux capteurs disponibles avec la télécommande précédente, car Apple l’a présentée comme un moyen d’effectuer des actions spécifiques dans les jeux. Maintenant que tvOS est compatible avec les contrôleurs Xbox et PlayStation, et considérant que la nouvelle Apple TV est plus puissante, le problème du jeu devient plus sérieux et il devient donc inutile de proposer une télécommande comme un contrôleur très « spartiate ».