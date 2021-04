L’Apple Store en ligne a rouvert ses portes, marquant le début des précommandes de l’iPhone 12 mauve et de l’AirTag chez Apple.

La nouvelle couleur mauve concerne l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, et non les deux modèles Pro.

Dans le même temps, l’AirTag peut lui aussi être précommandé à l’unité (35€) ou par 4 dans un pack vendu 119€.

Dans les deux cas, les livraisons auront à partir du 30 avril, date à laquelle l’iPhone 12 mauve et l’AirTag seront disponibles officiellement dans le commerce.

› Apple Store