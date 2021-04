Après le grand succès de la version mobile de Call Of Duty, la réponse du grand rival Battlefield est sur le point d’arriver sur mobile.

L’annonce vient de l’éditeur EA lui-même, qui promet d’apporter un jeu à forte empreinte concurrentielle sur les smartphones. Le titre sera le résultat d’un énorme travail d’optimisation et sera un jeu autonome par rapport au Battlefield vu jusqu’à présent sur consoles et PC. Le jeu a en effet été spécialement conçu pour les appareils mobiles et construit à partir de zéro par iToys pour nous permettre de jouer à Battlefield n’importe où, offrant une expérience très riche pour tous les fans de la franchise. Ce jeu entre en phase de test avant sa sortie, prévue pour l’année prochaine, mais pour le moment nous ne pouvons pas vous apporter plus de détails sur le contenu du titre.

Il sera intéressant de voir si la réponse d’EA avec Battlefield sera à la hauteur de pour réellement concurrencer Call Of Duty.