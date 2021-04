En ces temps quelques peu ennuyants, en raison des confinements qui se suivent, que diriez-vous de vous lancer dans les combats de « Summoners War: Lost Centuria« . Ce sera bientôt possible car Com2Us a prévu de relâcher son nouveau titre le 29 avril prochain.

Nous avons eu droit à un avant-goût cette semaine en interne, et on peut déjà vous dire que le jeu promet d’être tout simplement énorme. Rien que graphiquement parlant, Summoners War: Lost Centuria est un JcJ qui met la barre très haut !

Pour le moment, nous ne pouvons pas trop en dire, et surtout pas trop en montrer, pas avant le 29 avril, le jour où vous pourrez le retrouver gratuitement sur l’App Store et le Play Store de Google.

Nous avons néanmoins le droit de partager quelques images avec vous, histoire que vous voyez un peu ce qui vous attend.

Mais avant la date du 29 avril, sachez que vous pouvez assister à un premier évènement organisé par Com2Us : « L’événement est retransmis en direct, et dans son intégralité, sur la chaîne Twitch américaine de Com2uS le 24 avril prochain, à partir de 5 heures du matin (heure française). »

« Le ‘World 100 Invitational’ est l’événement idéal pour découvrir Lost Centuria à quelques jours de sa sortie : ses affrontements JcJ en temps réel entre les 100 invités prestigieux s’apprêtent à enflammer Twitch !

La liste des participants inclut l’acteur américain Charles Melton, qui a joué dans la célèbre série américaine Riverdale : l’intérêt suscité par Lost Centuria aux quatre coins du monde est immense ! Le célèbre YouTubeur français Skyyart sera également de la partie aux côtés de GobGG, Junpei et plein d’autres ! D’anciens joueurs professionnels venus du monde entier entendent également jouer crânement leur chance dans ce tournoi prestigieux, tout comme les influenceurs américains Shofu, Voyboy et KingGeorge. De nombreuses personnalités du monde du gaming venues du Canada, d’Angleterre, d’Allemagne, de Suède, de Taïwan ou encore de Thaïlande complètent la liste des participants, représentant un nombre total impressionnant de plus de 75 millions d’abonnés. »

Petite mise en bouche. Les joueurs de Summoners War: Lost Centuria, doivent se constituer une équipe de 8 monstres, chacun avec une compétence spécifique. Vous pourrez même ajouter jusqu’à trois sortilèges surpuissants pour tenter de contrecarrer les attaques de votre adversaire. Notez au passage qu’il s’agit de combats en temps réel contre de vrais joueurs du monde entier. Bien entendu, un mode contre l’ordinateur sera disponible, ainsi que des quêtes journalières, si vous voulez faire des parties plus tranquilles.

Au fil de vos parties, et de vos combats gagnés, vous pourrez améliorer la compétence de chacun de vos monstres de manière à les rendre plus forts. Il vous appartiendra d’être très stratège et de constituer la meilleure équipe possible pour vaincre vos adversaires.

Rendez-vous le 29 avril pour télécharger gratuitement Summoners War: Lost Centuria.