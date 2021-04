Pour célébrer le Jour de la Terre, Apple a mis en évidence certains contenus sur l’App Store, sur Apple TV+, dans les podcasts et plus encore.

« Alors que les dirigeants de divers gouvernements et entreprises se réunissent pour lutter contre le changement climatique et bâtir un avenir meilleur pour notre planète, il nous est rappelé que chacun de nous – dans les communautés du monde entier – fait partie de ce travail », a déclaré Lisa Jackson, Vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. « Les ressources et initiatives communautaires que nous partageons aujourd’hui visent à amplifier des voix trop souvent inconnues et à fournir aux gens les outils pour apprendre, s’engager et faire partie de la solution ».

Sur Apple TV+ et Apple Books, la société a mis en avant des contenus spéciaux sur la Terre et le respect de l’environnement, pour « explorer la science et le coût que nous payons pour le changement climatique et son impact sur la faune et sur l’avenir ». Les abonnés de TV+ peuvent regarder le documentaire « The Year Earth Changed » et les nouvelles saisons de « Tiny World » et « Earth At Night In Color ».

Des applications pour des achats durables, pour réduire le gaspillage alimentaire et pour rapprocher les enfants de la nature sont mises en avant sur l’App Store. Le nouveau contenu comprend des guides spéciaux organisés dans Apple Plans en collaboration avec la National Park Foundation, The Nature Conservancy, Red Tricycle, Culture Trip, FATMAP et Lonely Planet.

Sur Apple Music, la société a créé une série de playlists contenant des chansons « inspirées de notre belle planète », ainsi qu’un espace éditorial spécial qui présente un paysage sonore paisible de sept continents et des couvertures animées exclusives. Apple Podcast propose du contenu et des émissions qui fournissent des informations sur les problèmes environnementaux.

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent relever un nouveau défi d’activité et gagner des autocollants et des prix spéciaux pour le Jour de la Terre en réalisant une activité d’au moins 30 minutes aujourd’hui.