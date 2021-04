macOS Big Sur 11.3 a droit au légendaire « Hello », un nouvel économiseur d’écran caché conçu pour le nouvel iMac, mais qui peut également être utilisé sur n’importe quel Mac doté de la nouvelle version du système d’exploitation.

Le nouvel économiseur d’écran n’est pas disponible par défaut, mais avec des étapes simples, vous pouvez également y accéder sur Mac‌ sans la puce M1. Voyons comment procéder.

Sur un Mac avec ‌macOS Big Sur‌ 11.3, suivez ces instructions :

Cliquez sur Finder dans le Dock, puis sur Aller dans la barre de menus de votre Mac

Cliquez sur Aller au dossier…

Entrez : /System/Library puis cliquez sur Aller

Dans le dossier Bibliothèque, cliquez sur Économiseurs d’écran

Faites glisser le fichier « Hello.saver » sur votre bureau

Renommez le fichier en autre chose

Double-cliquez sur le fichier

Suivez les instructions pour l’installer.

Après avoir suivi ces étapes simples, vous devriez voir le nouvel économiseur d’écran « Hello » ajouté dans Préférences Système > Bureau et économiseur d’écran > Économiseur d’écran.

Le nouvel économiseur d’écran « Hello » est disponible dans différentes nuances et il y a plusieurs thèmes au choix, y compris « Soft Tones », « Spectrum » et « Minimal ». Le premier utilise des couleurs pastel introduites avec les nouveaux iMac et le texte coloré correspondant, « Spectrum » utilise des teintes plus saturées avec du texte plus clair. Enfin, «Minimal» affiche les mots « Hello » en noir, blanc et gris.

Par défaut, l’économiseur d’écran affichera « Hello » dans plusieurs langues, mais vous pouvez le forcer à n’utiliser que le français en désactivant « Afficher Bonjour dans toutes les langues » dans les options de l’économiseur d’écran. Enfin, il existe également un interrupteur « match system look » qui peut être utilisé pour le faire correspondre au mode clair ou sombre.