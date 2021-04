Twitter a enfin annoncé officiellement la prise en charge des images 4K à son application officielle sur iOS et Android.

Cela signifie qu’il sera désormais possible de télécharger et de visualiser des images à une résolution 4K. Cependant, pour déverrouiller cette fonctionnalité, vous devrez accéder aux préférences de l’application et vérifier les paramètres dans le panneau Utilisation des données.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021