Lors de l’événement « Spring Loaded », Apple a annoncé la « Apple Card Family« , une nouvelle façon innovante pour les gens de partager leur Apple Card, de suivre les achats, de gérer les dépenses et de créer du crédit avec leur groupe de partage familial.

À partir du mois prochain et uniquement aux États-Unis, la « Apple Card Family » sera disponible, ce qui permettra aux familles et aux conjoints de posséder conjointement une « Apple Card » et de partager et de gérer leurs marges de crédit de manière indépendante. De plus, les parents pourront partager leur « Apple Card » même avec leurs enfants de plus de treize ans. Apple utilisera la fonction de partage familial iCloud pour permettre à jusqu’à cinq personnes de partager un compte « Apple Card ».

Les copropriétaires et les participants recevront tous les deux des espèces quotidiennes pour leurs achats via l’Apple Card. De plus, les clients Apple Card existants peuvent également fusionner leurs comptes, offrant la flexibilité d’une limite de crédit partagée plus élevée tout en maintenant le TAP inférieur des deux comptes séparés.

Nous vous rappelons qu’Apple collabore avec Goldman Sachs en tant que banque émettrice de la carte Apple Card, qui se limite malheureusement encore limitée aux États-Unis.