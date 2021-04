Apple a informé tous les développeurs que l’App Tracking Transparency sera obligatoire à partir du 26 avril pour toutes les nouvelles applications et mises à jour qui seront publiées sur l’App Store.

À partir du lundi 26 avril, toutes les applications iPhone, iPad et Apple Watch soumises à l’App Store doivent être publiées via Xcode 12 et iOS 14 SDK ou version ultérieure. Avec iOS 14.5, Apple demande à tous les développeurs de respecter ses règles de transparence de suivi des applications, ce qui vous obligera à obtenir une autorisation explicite pour suivre les utilisateurs via l’IDFA.

« Avec la prochaine version publique d’iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5, toutes les applications doivent utiliser le framework AppTrackingTransparency pour demander à l’utilisateur l’autorisation de suivre ou d’accéder à l’identifiant publicitaire de son appareil. À moins que vous ne receviez l’autorisation de l’utilisateur pour activer le suivi, la valeur de l’identifiant publicitaire de l’appareil sera nulle et vous ne pourrez pas en suivre la trace.

Lors de la soumission de votre application pour examen, toute autre forme de suivi, par exemple par nom ou par adresse e-mail, doit être déclarée dans la section « Informations de confidentialité de l’App Store » de la page du produit et être effectuée uniquement si l’autorisation est accordée via AppTrackingTransparency. Vous devrez également inclure une chaîne dans l’invite système pour expliquer pourquoi vous souhaitez surveiller l’utilisateur. »

La date limite du 26 avril 2021 suggère qu’iOS 14.5 sera publié à cette date ou le jour suivant.