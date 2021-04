Selon l’analyste Dan Ives, Apple pourrait rendre public son « Projet Titan » d’ici 3 à 6 mois, fournissant les premiers détails sur la future Apple Car.

Selon Ives, Apple ne sortira pas sa voiture autonome avant 2024, mais d’ici la fin de l’année, elle commencera à fournir les premières informations pour jeter les bases de l’Apple Car. L’analyste pense même que Cupertino pourrait faire une annonce officielle dans le courant de l’été.

Pour le moment, Apple n’a pas encore trouvé de partenaire pour la production de sa voiture électrique autonome, mais les négociations sont bien avancées avec plusieurs sociétés non directement liées à la vente de voitures. Les partenaires les plus probables pourraient être LG et Magna.