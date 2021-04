Facebook a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une plate-forme de podcast et un concurrent de Clubhouse, qui seront publiées plus tard cet été.

Après avoir lancé plusieurs fonctionnalités côté vidéo, telles que les stories, Facebook espère désormais étendre « son empire » avec de nouvelles fonctionnalités axées sur l’audio.

Les utilisateurs pourront enregistrer et éditer de l’audio dans l’application également à l’aide d’outils d’apprentissage automatique. Des algorithmes avancés permettront la suppression du bruit de fond et des améliorations audio. De plus, il sera également possible d’insérer de la musique et des effets sonores disponibles via la Facebook Sound Collection.

Soundbites : un nouveau format audio social

Une fois que l’audio a été enregistré, l’utilisateur peut l’envoyer pour une utilisation dans différents formats sociaux. Un nouveau format appelé Soundbites sera utilisé pour publier des contenus de forme courte tels que des poèmes, des blagues ou ASMR. Facebook espère aider à monétiser le contenu avec un fonds de création audio pour inciter les utilisateurs à créer du contenu.

Les podcasts bientôt sur Facebook

Facebook a également décidé de s’ouvrir au monde des podcasts, directement dans son application. Les utilisateurs pourront trouver des podcasts, s’abonner et tout écouter directement depuis Facebook, même lorsque l’application est en arrière-plan. Les enregistrements audio en direct peuvent être modifiés et envoyés sous forme de podcasts dans l’application. De plus, les fans pourront récupérer les extraits sonores d’un podcast et les partager sur leur flux.

Voici le rival du Clubhouse

Enfin, Facebook a annoncé l’arrivée de son rival Clubhouse. Pas de nouvelle application, mais tout sera intégré directement dans Messenger, où les utilisateurs pourront créer une salle audio en direct. Ces derniers peuvent être monétisés et les utilisateurs peuvent acheter des « étoiles » ou des jetons pour faire un don à ceux qu’ils préfèrent. De plus, les créateurs pourront un jour facturer un certain montant aux utilisateurs qui souhaitent participer à certaines salles audio en direct.

Facebook n’a pas divulgué de calendrier précis pour l’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités, indiquant seulement une version générique pour « cet été ».