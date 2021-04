En attendant l’évènement « Spring Loaded » de ce soir, Apple a fermé les portes de l’Apple Store en ligne, preuve que de nouveaux produits seront normalement ajoutés.

L’événement « Spring Loaded » d’Apple débutera aujourd’hui à 19h00, au cours duquel plusieurs appareils pourraient être introduits, y compris de nouveaux iPad Pro et iMac. De plus, Apple pourrai annoncé officiellement les AirTags dont nous parlons depuis longtemps, en plus du nouveau service d’abonnement « Podcast+ ».

Rendez-vous ce soir à 19h pour cet évènement qui pourrait bien être intéressant.