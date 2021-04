Après que Google ait commencé à déployer FLoC auprès de certains utilisateurs de Chrome en remplacement des cookies tiers, la technologie n’a pas été appréciée par d’autres entreprises. Microsoft (Edge), Apple (Safari) et Mozilla (Firefox) ont confirmé qu’ils n’avaient pas l’intention d’adopter FLoC dans l’immédiat.

Google utilise FLoC (Federated Learning of Cohorts) pour tenter de le définir comme la nouvelle norme pour le Web. Il s’agit d’une technologie très critiquée par des entreprises axées sur la protection de la vie privée telles que Brave, Vivaldi et DuckDuckGo, définie comme « invasive pour la vie privée ».

Dans tous les cas, malgré la domination de Google Chrome dans le secteur des navigateurs de bureau, l’entreprise ne peut pas créer elle-même une norme. Avec Brave et Vivaldi hors du jeu, Apple, Mozilla, Opera et Microsoft ont maintenant confirmé qu’ils n’adopteront pas FLoC, du moins pour le moment.

La position de Microsoft est très similaire à celle d’autres entreprises opposées à la norme promue par Google :

« Nous croyons en un avenir où le Web peut offrir aux gens confidentialité, transparence et contrôle tout en soutenant des modèles commerciaux responsables pour créer un écosystème dynamique, ouvert et diversifié. Comme Google, nous prenons en charge des solutions qui donnent aux utilisateurs un consentement clair et n’ignorent pas le choix des consommateurs. C’est également pourquoi nous ne prenons pas en charge les solutions qui exploitent les indices d’identité d’utilisateurs non autorisés, comme la prise d’empreintes digitales.

L’industrie évolue et il y aura des propositions basées sur un navigateur qui ne nécessitent pas d’identifiant d’utilisateur individuel et d’autres propositions basées sur le consensus et les relations de première partie. Nous continuerons d’explorer ces approches avec la communauté. »

Apple n’a pas publié de déclaration officielle sur sa position concernant FLoC dans Safari, mais les navigateurs iOS et macOS n’implémenteront pas cette norme pour le moment.