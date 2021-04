Plusieurs fabricants tiers fabriquent déjà des accessoires pour les AirTags, le dispositif de suivi qu’Apple pourrait dévoiler ce soir.

Ces projections en silicone sont conçues pour contenir un seul tracker AirTags de la taille d’un centime. Aucun autre détail n’a été révélé pour le moment, mais vous pouvez voir sur les photos que ces étuis ont une sangle qui pourrait être utilisée pour attacher des AirTags à d’autres objets tels que des valises et des sacs à dos.

Les photos proviennent de deux fabricants différents, démontrant que probablement le lancement des AirTags est vraiment imminent et que leur forme est celle vue dans le passé.

Nous vous rappelons que les AirTags seront de petits accessoires que les utilisateurs pourront attacher à n’importe quel objet (portefeuille, clés, etc.) pour le retrouver plus facilement en cas de perte. Ces appareils intégreront de nombreuses technologies de pointe dans un logement très petit composé d’une pièce circulaire blanche avec un logo Apple. L’association avec le compte iCloud d’un utilisateur se fera par proximité, tout comme les AirPods. La configuration sera automatique et sera associée au compte Apple sur le smartphone ou la tablette.

Apple pourrait enfin officialiser les AirTags lors de l’évènement spécial prévu pour ce soir.