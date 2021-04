Le prochain iPad Pro 12,9 pouces sera plus épais que la génération précédente, probablement en raison du passage à l’écran mini-LED.

Une source qui conçoit des accessoires pour les appareils Apple a envoyé une série de photos montrant les dimensions supposées des nouveaux modèles ‌iPad Pro. Le modèle 12,9 pouces mesurera 280,65 mm de longueur, 215 mm de largeur et 6,4 mm d’épaisseur. À l’exception de l’épaisseur, qui dans la génération actuelle est de 5,9 mm, les dimensions sont plus ou moins les mêmes, confirmant le fait qu’il y aura peu de changements dans la conception de l’appareil. La légère augmentation d’épaisseur devrait être due à l’intégration de l’écran mini-LED, une nouveauté qui sera exclusive au modèle 12,9 pouces.

Il y aura également de petits changements au verso, précisément au niveau du module photo. Grâce à l’augmentation de l’épaisseur, les objectifs de la caméra‌ seront moins en saillie et il y aura quelques petits changements dans la taille de la bosse, qui mesurera 27,67 mm sur 27,67 mm, légèrement plus grande que l’actuelle 27 mm x 27 mm.

Quant à l’iPad Pro 11 pouces, les dimensions resteront essentiellement les mêmes, y compris l’épaisseur. Il mesurera 247,6 mm de longueur, 178,5 mm de largeur et 5,9 mm d’épaisseur. Cependant, par rapport au modèle 12,9 pouces, la bosse de la caméra mesurera 25,3 mm sur 25,3 mm, une légère diminution par rapport au 26,7 mm actuel de 26,7 mm.

En plus de ces modifications mineures de conception et de l’introduction d’un écran mini-LED pour le modèle 12,9 pouces, le nouvel iPad Pro pourrait être doté d’une connectivité Thunderbolt et d’une puce A14X, qui devraient être équivalentes voire plus rapides que la puce M1 utilisée sur Mac.

Il ne reste plus qu’à attendre l’événement « Spring Loaded » de ce soir pour découvrir toutes les nouveautés officielles.