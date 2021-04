Une nouvelle étude montre que les consommateurs exigent plus de capacité de stockage dans leurs smartphones, en particulier en ce qui concerne les iPhone.

Le rapport publié par Counterpoint Research confirme que les utilisateurs d’iPhone ont tendance à acheter des modèles avec des capacités de stockage plus élevées que les utilisateurs d’Android. L’étude montre également que l’industrie des smartphones en 2020 a dépassé la limite de 100 Go de capacité de stockage moyenne, Apple se classant deuxième en termes de demandes des utilisateurs, avec une moyenne de 141 Go. En premier lieu, Huawei, dont les utilisateurs demandent en moyenne 150 Go d’espace.

Entre 2019 et 2020, les modèles d’iPhone de 128 Go ont connu une croissance annuelle des expéditions, tandis que les modèles de 64 Go ont connu une baisse de 1%. Avec la gamme iPhone 13, Apple pourrait proposer les premiers iPhone de 1 To, tout en supprimant définitivement les versions 64 Go. De fait, les modèles d’entrée de gamme pourraient commencer à partir de 128 Go.