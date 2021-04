Sur Apple TV+ viendra « Now and Then », une nouvelle série de thrillers bilingues qui sera tournée en espagnol et en anglais.

Comme le rapporte Deadline, Now and Then est une série créée par Ramón Campos, Gema R. Neira et Teresa Fernández-Valdés, l’équipe derrière plusieurs titres espagnols, dont Velvet et Cable Girls. Gideon Raff (The Spy) dirigera les deux premiers épisodes et produira également la série.

Situé à Miami avec une distribution entièrement hispanique, Now and Then explore les différences entre les aspirations des jeunes et la réalité de l’âge adulte, lorsque la vie d’un groupe d’amis d’université change radicalement. Au cours d’un week-end de fête et de plaisir, l’un d’eux meurt. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, les cinq autres amis sont réunis à contrecœur par une menace qui met en danger leurs mondes apparemment parfaits.

Cette série verra le jour sur Apple TV+ mais aucune date n’a encore été avancée.