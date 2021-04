À partir de demain, 20 avril, la première version bêta de Microsoft xCloud sur iOS sera disponible mais pas pour tout le monde.

Le service xCloud de Microsoft sera disponible sur iOS, iPadOS et macOS via un navigateur Web tel que Safari. Microsoft testait initialement une application iOS pour xCloud, mais a dû annuler le projet en raison des directives de l’App Store d’Apple. Une fois le nouveau service sorti des tests bêta, les utilisateurs pourront jouer à des jeux Xbox via Safari.

Qui pourra participer à la version bêta de Microsoft xCloud ?

Selon The Verge, certains membres Xbox Game Pass Ultimate avec un abonnement actif seront invités à participer à la version bêta. Dans les mois à venir, cependant, la version bêta sera ouverte à tous les membres Xbox Ultimate, comme l’a confirmé Catherine Gluckstein, responsable de xCloud chez Microsoft.

« La première version bêta privée est un moyen de tester la plate-forme ; par la suite, nous enverrons plus d’invitations aux joueurs dans les 22 pays pris en charge, évaluerons leurs commentaires, continuerons à améliorer l’expérience et ajouterons la prise en charge de plus d’appareils. Notre plan est de s’ouvrir à tous les membres Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir, afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox de manière entièrement nouvelle. »

Le service xCloud a été lancé exclusivement sur Android en août 2020, après qu’Apple ait bloqué l’application sur iOS. Le service de Microsoft, cependant, sera bientôt disponible via un navigateur, comme cela s’est déjà produit avec Google Stadia, Nvidia GeForce Now et Amazon Luna.