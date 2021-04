La populaire saga Walking Dead, née de l’esprit de Robert Kirkman, revient sur l’App Store avec le nouveau titre The Walking Dead: Survivors.

The Walking Dead: Survivors est un jeu de stratégie de survie basé sur la série de bandes dessinées rendue célèbre par la série télévisée. Dans ce nouveau titre, vous devrez construire une colonie, défendre ses murs, améliorer ses défenses et collecter des fournitures. Vous pouvez recruter d’autres survivants, former des alliances, former une armée pour survivre et combattre des clans formés par d’autres joueurs. Il y aura évidemment certains des visages historiques comme Rick, Michonne, Negan et Glenn pour un plaisir garanti. le jeu propose également une composante exploratoire assez marquée qui vous permettra d’explorer de nombreux endroits différents où vous pourrez vous installer et en même temps rencontrer de nouveaux alliés (ou ennemis).

Le titre est disponible gratuitement pour iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 10 ou version ultérieure. Évidemment, dans le jeu, il sera possible d’acheter du contenu supplémentaire via les achats intégrés. Le tout est de savoir si vous arriverez à survivre aux hordes de morts-vivants..?

The Walking Dead: Survivors – GRATUIT