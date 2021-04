Le nouvel événement d’Apple aura lieu le mardi 20 avril. À l’approche de la date, la société a commencé à promouvoir l’événement « Spring Loaded » avec une courte publicité sur TikTok.

Depuis vendredi dernier, la publicité a commencé à apparaître pour certains utilisateurs de TikTok. La vidéo, d’une durée de 10 secondes, montre la version animée de l’image utilisée dans l’invitation à l’événement. Fait intéressant, l’annonce fait la promotion de la diffusion en direct de l’événement sur YouTube, plutôt que de rediriger les utilisateurs vers le site officiel d’Apple.

Spring loaded. Join us for a special Apple Event. 20 April at 6 pm on YouTube Live.

♬ Promoted Music

Alors qu’Apple n’a jamais été aussi active sur les réseaux sociaux que d’autres entreprises, l’entreprise a fait du bon travail en investissant dans des campagnes amusantes qui peuvent attirer l’attention des jeunes utilisateurs.

Apple a créé son compte officiel TikTok il y a près d’un an, mais ne l’a utilisé pour la première fois qu’en novembre 2020 avec une mini-campagne pour l’iPhone 12, mettant en vedette des vidéos amusantes réalisées en collaboration avec de célèbres influenceurs. La société a ensuite lancé une autre campagne sur TikTok le mois dernier pour promouvoir l’Apple Watch avec un nouveau défi de danse au Brésil, suivi d’un défi mettant en vedette les AirPods Pro.