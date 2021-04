Microsoft a lancé une nouvelle mise à jour de son navigateur Edge pour macOS, introduisant un nouveau mode « Kids » pour assurer une navigation en toute sécurité pour les plus petits.

Le mode Kids permet de naviguer uniquement sur des sites sûrs et peut être activé en ouvrant le navigateur Edge, en sélectionnant votre photo de profil dans le coin supérieur droit, puis en choisissant l’élément relatif au mode enfants. À ce stade, un nouvel onglet apparaîtra et vous pourrez choisir entre deux âges : 5-8 ans ou 9-12 ans.

Comme indiqué par The Verge, « les deux groupes d’âge incluent le plus haut niveau de prévention du suivi dans Edge et Bing SafeSearch pour filtrer le texte, les images et les vidéos pour adultes à partir des recherches. Microsoft a fourni 70 sites populaires pour les enfants sur une liste de consentement automatique, mais les parents devront ajouter des sites supplémentaires individuellement ».

« Il s’agit d’un environnement en ligne gratuit et sécurisé pour les enfants de 12 ans et moins qui donne aux parents une plus grande tranquillité d’esprit lorsque leurs enfants naviguent sur le Web », a expliqué Divya Kumar, directrice produit de Microsoft Edge.

La plus grande différence entre les groupes d’âge est que le groupe d’âge des 9 à 12 ans inclut un fil d’actualité sur la nouvelle page d’accueil, avec des articles organisés par MSN pour les enfants, axés sur la science, des faits amusants et des animaux. Le nouveau mode propose également des thèmes personnalisables avec un partenariat avec Disney et Pixar.

La mise à jour actuellement en phase de déploiement est disponible à partir de ce lien.