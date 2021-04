Le développeur Kosta Eleftheriou a découvert une nouvelle application d’escroquerie sur l’App Store qui ne ressemblait apparemment qu’à un jeu pour enfants, alors qu’en fait, elle cachait un casino en ligne qui contournait le système d’achat intégré d’Apple. Et les utilisateurs d’escroquerie.

Dans la description, « Jungle Runner 2k21 » ressemble à un « running game » amusant pour les enfants de 4 ans et plus. Cependant, pour ceux qui ouvrent le jeu depuis une adresse IP en Turquie (y compris via VPN), l’application se transforme en un casino en ligne qui utilise son propre système de paiement.

Dans d’autres pays, le jeu fonctionnait normalement, même s’il s’agissait d’un titre très simple et mal conçu. Désormais, « Jungle Runner 2k21 » a été supprimé de l’App Store, mais au cours des derniers mois, plusieurs utilisateurs ont été victimes d’une arnaque en perdant de grosses sommes d’argent et en ne recevant pas ce qu’ils achetaient.

Ce n’est que le dernier exemple de diverses applications « frauduleuses » trouvées sur l’App Store qui, de différentes manières, parviennent à soutirer de l’argent aux utilisateurs.