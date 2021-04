La dirigeante d’Apple, Lisa Jackson, a rejoint le comité Time 2030 avec un article soulignant la nécessité de lutter contre le changement climatique en travaillant avec les communautés les plus touchées par ce problème.

Dans son article, Lisa Jackson écrit que «… si nous voulons éviter les pires impacts du changement climatique, nous devons le faire en rassemblant les communautés les plus touchées et en travaillant avec elles. L’équité doit être la base du progrès environnemental ».

Jackson est le vice-président d’Apple chargé de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales. Elle a rejoint l’entreprise en 2013 après avoir terminé son mandat d’administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) sous le président Obama.

Dans l’article, Lisa Jackson commence par une anecdote :

« Quand j’avais huit ans, j’ai écrit une lettre demandant au président Nixon de faire ce qu’il pouvait pour protéger notre planète. Je ne savais pas qu’un jour je dirigerais l’agence qu’il a fondée, l’Environmental Protection Agency, ou que je développerais ce poste chez Apple. Mais j’ai vu l’impact de la pollution sur ma communauté, en contaminant notre air et notre eau. Je savais alors, comme je le sais maintenant, que lorsque la santé des gens est en danger, nous devrions faire quelque chose à ce sujet. »

Jackson relie ensuite les points entre le changement climatique et les plus touchés :

« Au cœur de notre préoccupation pour la planète doit être une préoccupation pour les peuples. Si nous voulons éviter les pires impacts du changement climatique, nous le ferons en impliquant et en collaborant avec les communautés les plus touchées. L’équité doit être la base du progrès environnemental.

Le changement climatique et les inégalités mondiales sont des problèmes beaucoup plus importants que n’importe quelle entreprise ne peut résoudre, mais je suis inspiré par ceux qui voient qu’une planète saine nécessite un avenir juste. C’est l’avenir que je voulais en tant que fillette de 8 ans qui a écrit au président. C’est un avenir que nous pouvons construire ensemble. »

Sous sa direction, Apple est devenue neutre en carbone pour les émissions directes. L’entreprise s’est engagée à réduire à zéro l’intégralité de son empreinte carbone, y compris celle des fournisseurs, d’ici 2030.

Lisa Jackson a rejoint 11 autres membres du comité Time 2030, dont le président de la Fondation Ford, Darren Walker, le médecin et épidémiologiste Larry Brilliant et l’actrice Angelina Jolie.

Le projet Time 2030 a été lancé en février en tant que « guide du monde post-COVID, une exploration continue des solutions potentielles et des leaders et innovateurs qui les mettent en œuvre ». Le temps que ce comité composé de leaders issus du monde des affaires, de la santé et de la philanthropie « guidera et conseillera la rédaction du magazine ».