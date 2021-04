Apple et Microsoft ont publié leurs mises à jour respectives des applications Transporter et Remote Desktop pour ajouter la prise en charge des Mac M1.

Apple Transporter permet aux développeurs de glisser et déposer les fichiers binaires de leurs applications pour un téléchargement rapide sur l’App Store Connect et d’afficher facilement des détails tels que la progression, les avertissements, les erreurs et l’historique des soumissions. Grâce à la prise en charge des puces M1, les développeurs peuvent désormais utiliser cette application sur les nouveaux Apple Silicon MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec des améliorations significatives en termes de performances et d’optimisation de la batterie.

La version 1.2.1 de Transporter apporte également des améliorations de stabilité et plusieurs corrections de bugs. Transporter est disponible en téléchargement gratuit sur le Mac App Store.

Microsoft Remote Desktop est conçu pour permettre aux utilisateurs Mac d’accéder à un PC Windows via RemoteFX et inclut la possibilité d’accéder aux fichiers et imprimantes Mac locaux à partir d’applications Windows. Encore une fois, la prise en charge des processeurs Apple Silicon garantit une compatibilité maximale avec les nouveaux Mac M1.

La version 10.6.0 offre également une prise en charge IME côté client lors de l’utilisation du mode clavier Unicode. Remote Desktop est disponible en téléchargement gratuit sur le Mac App Store.