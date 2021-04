Après avoir parlé des possibles changements de l’iPhone 13, le designer Svet Apple nous propose de découvrir de nouveaux rendus 3D de l’iPhone 13 mini.

Le premier changement concerne l’encoche, qui devrait être réduite sur tous les modèles. Après des années de rumeurs, il semblerait qu’on y vienne enfin avec la prochaine génération d’iPhone. L’encoche pouvoir réduite d’environ 30% en largeur par rapport à la génération précédente. Quant à l’écran, la diagonale ne devrait pas être différente de l’actuelle, à savoir de 5,4 pouces pour le modèle « mini ».

L’autre nouveauté concerne la conception de la bosse qui abrite le module photo arrière. Sur l’iPhone 13 mini, nous continuerons d’avoir deux capteurs, mais leur positionnement change. Elle passera de la conception verticale de l’iPhone 12 mini à un placement en diagonale, avec les capteurs positionnés dans le coin supérieur gauche et inférieur droit du module.

De plus, selon les dernières rumeurs, l’iPhone 13 mini pourrait être le dernier iPhone « mini » d’Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo a rapporté qu’Apple n’utilisera probablement plus ce form factor en 2022, optant plutôt pour seulement deux tailles, 6,1 et 6,7 pouces. En revanche, il y aura toujours 4 modèles au total : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.