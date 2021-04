Instagram offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser le nombre de « j’aime » sur la plate-forme.

Comme indiqué par The Verge, le test est en cours sur un nombre limité de comptes dans le monde et implique le choix de trois options différentes. Au lieu de supprimer le compte « J’aime » lors de l’affichage des publications d’autres utilisateurs d’Instagram comme c’était le cas dans les tests commencés en 2019, maintenant ceux qui font partie de ce test ont trois options : choisir de ne pas voir le nombre de « j’aime » sur les messages d’autres personnes, désactivez-les uniquement pour leurs propres messages, conservez l’expérience d’origine.

Lorsque Instagram a commencé à tester la suppression du nombre de « j’aime », l’objectif était de faire en sorte que les utilisateurs se concentrent uniquement sur les photos et vidéos partagées par d’autres personnes, et non sur le nombre de « j’aime » qu’ils avaient. Instagram n’a jamais complètement supprimé le compteur de « j’aime » et a maintenant lancé ce test qui vous permet de personnaliser la gestion.

L’une des raisons est que le compteur de « j’aime » est très important, en particulier pour les créateurs et pour les marques qui achètent de la publicité sur la plate-forme, de sorte que le bon choix semble donner aux utilisateurs individuels la possibilité de gérer cela comme ils le souhaitent.