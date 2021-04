Adobe a publié une mise à jour majeure pour Premiere Rush, ajoutant la prise en charge complète des nouveaux Mac équipés de la puce M1.

Premiere Rush est l’application de montage vidéo d’Adobe conçue pour créer des vidéos en déplacement. La mise à jour Premiere Rush offre une vitesse et une optimisation accrues sur les Mac équipés de la nouvelle puce ‌M1‌, tels que le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini, afin que les utilisateurs puissent travailler plus rapidement et en faire plus.

Parmi les innovations logicielles introduites, nous trouvons un nouveau menu contextuel de la chronologie. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur un clip vidéo sur la chronologie pour afficher le menu contextuel sur iOS pour diviser, dupliquer ou supprimer un clip. En outre, les utilisateurs peuvent appuyer sur un clip vidéo avec audio pour séparer le clip audio de la vidéo. De plus, les utilisateurs peuvent désormais réinitialiser tous les réglages pour la couleur, l’audio et les transformations.

Nous vous rappelons également que la prise en charge native de la puce M1 est déjà disponible sur Adobe Lightroom CC et Adobe Photoshop.