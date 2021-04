L’analyste Ming-Chi Kuo a publié des informations sur les éventuelles nouveautés des iPhone qui sortiront en 2022 et 2023.

La gamme iPhone 2022 comprendra deux appareils de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces, sans iPhone mini de 5,4 pouces, du moins selon les dernières prévisions de l’analyste de confiance. Deux des iPhone seront des modèles haut de gamme et les deux autres modèles de milieu de gamme, comme déjà vu avec l’iPhone 12. L’iPhone mini continuera à être là en 2021, mais apparemment Apple a déjà décidé d’abandonner ce modèle l’année prochaine, principalement en raison de ventes bien inférieures aux attentes.

Par ailleurs, Apple introduira des mises à jour importantes dans l’espace photographique, avec un appareil photo de 48 mégapixels dans les iPhone 14 haut de gamme. Kuo dit que le nouvel objectif de l’appareil photo portera la photographie sur l’iPhone « à un nouveau niveau ».

« En termes de taille de pixel, l’iPhone 12‌, l’iPhone 13 et le futur ‌iPhone‌ 2022 sont respectivement d’environ 1,7 um, 2 um et 1,25 um. Nous pensons que le nouvel ‌iPhone‌ 2022 peut prendre en charge simultanément une sortie directe 48MP et une sortie 12MP. Avec une puissance de 12MP, la taille de pixel CIS du nouvel ‌iPhone de 2022 augmente à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que ‌iPhone 12‌ et ‌iPhone 13‌, et plus grand que les smartphones Android existants et proche du niveau DSC. »

Avec un objectif de 48 mégapixels, Kuo s’attend à ce que l’iPhone 14 haut de gamme soit capable d’enregistrer des vidéos 8K et affirme qu’à l’avenir, regarder des vidéos enregistrées sur l’iPhone sur un écran ou un téléviseur 8K « offrira une meilleure expérience utilisateur ». En outre, cette caméra créera des vidéos et des images plus adaptées aux appareils AR/MR.

Quant à 2023, Kuo pense qu’Apple adoptera un téléobjectif périscope sur les iPhone haut de gamme, ainsi qu’un Face ID sous l’écran qui permettra à l’entreprise de supprimer presque complètement l’encoche.